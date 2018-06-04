البترول: توقعات بارتفاع استهلاك البنزين لـ7.5 مليون طن خلال العام المالى المقبل

كتب أحمد أبو حجر

توقع مصدر مسئول بوزارة البترول ارتفاع استهلاك البنزين خلال العام المالى المقبل فى مقابل انخفاض السولار والبوتاجاز والمازوت.

وقال المصدر سيرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بأنواعه 95 – 92 – 80 بنسبة 2.7% ليصل إلى 7.5 مليون طن، مقابل 7.3 مليون طن خلال العام المالى الحالى.

وبحسب المصدر فإنه أيضا من المتوقع أن تشهد معدلات استهلاك السولار من 14.3 مليون طن إلى نحو 14 مليون طن خلال العام المالى المقبل بسبب توقف وزارة الكهرباء الاعتماد على السولار فى تشغيل عدد من محطات الكهرباء، وهو السبب ذاته الذى سيتسبب فى انخفاض استهلاك المازوت إلى 8 ملايين طن .

وأضاف من المتوقع أيضا انخفاض استهلاك البوتاجاز بنسبة 15% ليصل إلى 3.9 مليون طن وذلك بسبب توسع وزارة البترول فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث تستهدف الوزارة توصيل الغاز لنحو 1.350 مليون وحدة خلال العام الحالى ، فى حين بلغ ما تم توصيله حتى الآن نحو 8.5 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز للوحدات السكنية عام 1981.

وتستورد وزارة البترول نحو 40% من اجمالى استهلاك بنزبن 92 فى السوق المحلى سنويا، كما تستورد نحو 44% من احتياجات السوق المحلى من السولار، على ان تمثل الكميات المستوردة من بنزين 80 نحو 40 % من اجمالى استهلاك السوق المحلى.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول، يبلغ متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 92 – 80 نحو 9.633 مليار لتر "نحو 7.3 مليون طن" ، فيما يبلغ إجمالى الاستهلاك من السولار يبلغ 15.444 مليار لتر سنويا، بينما يبلغ إجمالى الاستهلاك من المازوت 8.06 مليون طن سنويا، بينما يصل استهلاك البوتاجاز نحو 330 مليون أسطوانة سنويا.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى 2017 – 2018 والذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى بنحو 110 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية ، فى مقابل 89 مليار جنيه للعام المالى 2018- 2019.

وكان تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قال إن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج، وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط والسوائل الأخرى 666 برميلا يوميا ، يأتى معظم إنتاج النفط الخام فى مصر من الصحراء الغربية وخليج السويس، ويتم إنتاج الباقى فى الصحراء الشرقية وسيناء والبحر المتوسط ودلتا النيل وجنوب مصر، فى حين يصل الاستهلاك إلى حوالى 802 ألف برميل يوميا، ويعد تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج أحد التحديات الرئيسية فى مصر.

كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو 2017، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها لإسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.