الإعلام الفلسطينية: سلب الاحتلال الإسرائيلى أموال "المقاصة" قرصنة وابتزاز

رام الله (أ ش أ)

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بدء إجراءات خصم تعويضات الحقول الزراعية المتضررة جراء "الطائرات الورقية الحارقة" المنطلقة من غزة من عائدات المقاصة الفلسطينية، استمرارا لنهج القرصنة والابتزاز.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم "إن حكومة الاحتلال تحولت إلى عصابة تكرر فى كل مناسبة نهب أموالنا، وتواصل سياسة سلب عائداتنا الضريبية، وتقدم ذرائع واهية لابتزازها العلني".

وأضافت أن "الكنيست" الإسرائيلى لم يكتف بتشريع قوانين عنصرية جائرة ضد أبناء شعبنا، بل تحول إلى ذراع تنفيذى للسطو على حقوقنا المالية، عبر اقتطاع مخصصات الأسرى، وعائلات الشهداء من عائدات المقاصة.

وحثت الأمم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها برفع يدها عن الأموال الفلسطينية المشروعة، والتوقف عن القرصنة المخالفة لكل الأعراف والقوانين.