الأنباء الأردنية: مجلس النواب سيستأذن الملك لعقد دورة استثنائية لبحث الضرائب

رويترز

قالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردنى سيقوم باستئذان الملك عبد الله، اليوم الاثنين، لعقد دورة استثنائية فى أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة" التى أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات فى العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.

وأضافت نقلا عن الطراونة "مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت".

وتابع "فى رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التى تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة فى إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".

كانت مصادر سياسية قالت إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردنى اليوم الاثنين من رئيس الوزراء هانى الملقى الاستقالة فى محاولة لتهدئة غضب واسع النطاق من سياسات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولى.