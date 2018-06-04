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الأمن العام يضبط عنصر إجرامى خطر فى القليوبية بحوزته سلاح

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:03 م
الأمن العام يضبط عنصر إجرامى خطر فى القليوبية بحوزته سلاح أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ نيفين طه
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى الخصوص وبحوزته 2 قطعة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص.

 

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص بالقليوبية قيام "محمود.و" عاطل، سبق اتهامه فى (11) قضية (مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح، مشاجرة)، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا (مخدرات، ضرب، سلاح، سلاح أبيض، سرقة)، بالتردد على دائرة القسم وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم أُثناء استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (2 فرد خرطوش محلى الصنع، 9 طلقات لذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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