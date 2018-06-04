الرئيسية أخبار عالمية الأمم المتحدة: تعرض سفينة تابعة للمنظمة الدولية لحادث فى ميناء الحديدة الإثنين، 04 يونيو 2018 04:20 م الأمم المتحدة إضافة تعليق أعلن مسؤول المساعدات فى الأمم المتحدة، تعرض سفينة تابعة للمنظمة الدولية لحادث فى ميناء الحديدة اليمنى مطلع الأسبوع. وأوضح المسئول أنه يجرى التحقيق فى الحادث والسفينة تحركت من الميناء ولا إصابات. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مقاتلات التحالف تستهدف قافلة عسكرية للحوثيين فى الحديدة غرب اليمن اليمن اخبار اليمن الامم المتحده اخبار العرب اخبار العرب اليوم محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج" مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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