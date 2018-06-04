أعلن مسؤول المساعدات فى الأمم المتحدة، تعرض سفينة تابعة للمنظمة الدولية لحادث فى ميناء الحديدة اليمنى مطلع الأسبوع.

وأوضح المسئول أنه يجرى التحقيق فى الحادث والسفينة تحركت من الميناء ولا إصابات.