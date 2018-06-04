video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد فلسطينى من قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:53 ص
استشهاد فلسطينى من قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى جيش الاحتلال -أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

استشهد فلسطينيا، اليوم الاثنين،برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى بزعم محاولته اختراق السياج الأمنى من غزة والتسلل إلى إسرائيل، حسبما ذكر بيان لجيش الاحتلال. 

وزعم الجيش فى بيان أنه "أحبط محاولة تسلل من قطاع غزة إلى الأراضى الإسرائيلية من قبل إرهابيين اثنين فلسطينيين الحقا اضرارا بالسياج الأمنى وكانا مزوديين بفأس، وأطلق النار باتجاههما مما أدى إلى مقتل أحدهما".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها التى تحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة، وأدانت الوزارة - فى بيان، أمس الأحد، بأشد العبارات التغول التهويدى والإستيطانى المتواصل منذ أكثر من 51 عاما، مؤكدة أن الانحياز الأمريكى الأعمى للاحتلال وسياساته يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادى فى ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، ويسهل عليها تنفيذ مخططاتها السرطانية الاستعمارية لنهش المزيد من أرض دولة فلسطين، بما يؤدى إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شرق غزة

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يلتقى قادة فى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمواجهة إيران

وزارة الصحة الفلسطينية: نواجه نقصا حادا فى المستلزمات الطبية بسبب حصار غزة

استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها فى مسيرات العودة شرق غزة

مركز حقوقى: جيش الاحتلال اعتقل 33 فلسطينيا من غزة خلال مايو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف أكثر من 12 موقعا لحماس فى قطاع غزة

اخبار عربيه

اخبار عالميه

اسرائيل

جيش الاحتلال

فلسطين

غزه




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة