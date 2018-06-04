استشهاد فلسطينى من قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى

(أ ف ب)

استشهد فلسطينيا، اليوم الاثنين،برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى بزعم محاولته اختراق السياج الأمنى من غزة والتسلل إلى إسرائيل، حسبما ذكر بيان لجيش الاحتلال.

وزعم الجيش فى بيان أنه "أحبط محاولة تسلل من قطاع غزة إلى الأراضى الإسرائيلية من قبل إرهابيين اثنين فلسطينيين الحقا اضرارا بالسياج الأمنى وكانا مزوديين بفأس، وأطلق النار باتجاههما مما أدى إلى مقتل أحدهما".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها التى تحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة، وأدانت الوزارة - فى بيان، أمس الأحد، بأشد العبارات التغول التهويدى والإستيطانى المتواصل منذ أكثر من 51 عاما، مؤكدة أن الانحياز الأمريكى الأعمى للاحتلال وسياساته يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادى فى ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، ويسهل عليها تنفيذ مخططاتها السرطانية الاستعمارية لنهش المزيد من أرض دولة فلسطين، بما يؤدى إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين.