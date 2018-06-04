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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:10 م
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استئناف عمليات البحث عن مفقودى حادثة غرق مركب قبالة السواحل التونسية

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:08 م
استئناف عمليات البحث عن مفقودى حادثة غرق مركب قبالة السواحل التونسية خفر السواحل
تونس (أ ف ب)
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استأنف خفر السواحل التونسى صباح الاثنين، عمليات البحث عن مفقودى حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية ادى الى مقتل 48 شخصا فى حصيلة أولية.

وانقذ خفر السواحل الأحد 68 شخصا بينهم 60 تونسيا، و 5 من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وشخصان من المغرب وليبى إثر غرق مركب المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا، قبالة محافظة صفاقس بجنوب شرق البلاد.

وقال آمر القاعدة البحرية فى صفاقس العميد محمد صالح سقعامة لفرانس برس "انطلقت اليوم عمليات البحث منذ الساعة الخامسة صباحا (04.00 ت غ) بالاستعانة بـ 9 وحدات بحرية وطائرة عمودية وفريق من الغواصين".

و لم يتم انتشال أى جثة إضافية بسبب "أحوال الطقس الصعبة وقوة الرياح وانعدام الرؤية تحت الماء"، وفقا للعميد محمد صالح سقعامة.

وتم تحديد هوية 24 جثة وسلم بعضها لأهاليها، ويضيف سقعامة ان "من بينها 14 جثة ظاهريا ترجح أن تكون لأفارقة والعشرة البقية من التونسيين".

ومن جانب آخر ترأس يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية جلسة عمل وزارية لمتابعة اخر مستجدات "فاجعة" غرق المركب، وفقا لبيان أصدرته رئاسة الحكومة.

وقرر المجلس تشكيل "خلية أزمة على المستوى الحكومى لتوفير الإحاطة بالعائلات وتوفير المساندة المعنوية والنفسية للناجين".

 


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