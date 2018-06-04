إلغاء 3 رحلات للخطوط السعودية وتأخر رحلتين لظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية للخطوط الجوية السعودية، وتأخر إقلاع رحلتين آخرتين بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من الخطوط الجوية السعودية بإلغاء إقلاع رحلاتها الإضافية المخصصة لنقل المعتمرين أرقام 308 و3414 و 3410 المتجهة إلى جده، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتى شركتى النيل للطيران رقم 171 والمتجهة إلى مدينة جيزان لمدة 150 دقيقة، ورحلة شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة إلى جده لمدة 4 ساعات، بسبب ظروف التشغيل.