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إلزام أحمد الفيشاوى بدفع 23.4 ألف إسترلينى أجر مسكن لابنته بلندن

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:32 م
إلزام أحمد الفيشاوى بدفع 23.4 ألف إسترلينى أجر مسكن لابنته بلندن أحمد الفيشاوى- هند الحناوى
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة أسرة قسم الجيزة بإلزام الفنان أحمد الفيشاوى بدفع مبلغ 23 ألفا و400 جنيها إسترلينيا أجر مسكن لابنته "لينا" نظير إقامتها بلندن لمدة سنة، وإلزامه بدفع 7 آلاف جنيه أجر حضانة عن كل عام من تاريخ طلاقه لزوجته السابقة هند الحناوى.

كان شعبان سعيد محامى مطلقة "أحمد الفيشاوى"، تقدم للمحكمة بحافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل "الفيشاوى" فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبيا عن عامى 2015 و2016.

 كما قدم التحريات الصادرة من قسم شرطة الدقى عن دخل الفنان، والتى اكتفت بعبارة "يعمل ممثل وحالته ميسورة"، فضلا عن شهادة من نقابة المهن التمثيلية عن عدد المسلسلات واﻷفلام التى شارك فيها الفنان.

 يذكر أن هند الحناوى، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة، لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته "لينا" ومصروفات دراستها بلندن، وأجر مسكن وحضانة.

 


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