أسعار النفط تتراجع بفعل احتمالات زيادة الإمدادات العالمية

(رويترز)

تراجعت أسعار النفط الخام فى العقود الآجلة اليوم الاثنين مع تأثر السوق سلبا بارتفاع الإنتاج الأمريكى إلى مستوى قياسى وتوقعات بزيادة إمدادات دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وهبط خام القياس العالمى مزيج برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل، منخفضا للجلسة الثانية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة ثلاثة سنتات إلى 65.78 دولار للبرميل. وكانت السوق خسرت نحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد هبوطها حوالى خمسة بالمئة فى الأسبوع السابق.

وقال إيه.إن.زد فى مذكرة "الطلب على النفط الخام يتعرض لضغوط مع استمرار تركيز السوق على النقاش بين أعضاء أوبك بخصوص ما إذا كان ينبغى لهم أن يزيدوا الإنتاج فى وقت لاحق هذا العام".

وأضاف "فى الولايات المتحدة، قدمت البيانات أيضا صورة قاتمة. فقد ارتفع إنتاج النفط الخام إلى مستوى قياسى آخر، بينما تسارع نشاط الحفر من جديد".

وناقشت السعودية، أكبر منتج فى أوبك، وروسيا زيادة الإنتاج لتعويض النقص فى إمدادات فنزويلا وتبديد المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيراني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن إنتاج الخام بالولايات المتحدة فى مارس ارتفع إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسى .

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن شركات الحفر الأمريكية أضافت منصتى حفر نفطيتين فى الأسبوع المنتهى فى الأول من يونيو ، ليصل إجمالى عدد الحفارات إلى 861 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.