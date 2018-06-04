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أستاذ بحقوق المنوفية لـ"وائل الإبراشى": عميد الكلية طالبنى بتسريب الامتحانات

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:34 ص
أستاذ بحقوق المنوفية لـ"وائل الإبراشى": عميد الكلية طالبنى بتسريب الامتحانات الدكتور هشام البدرى
كتب أحمد عبد الرحمن
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اتهم الدكتور هشام البدرى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، عميد الكلية بإجباره على تسريب الامتحانات لأبناء ذوى الوساطة والمحسوبية.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، إلى أن الموضوع سبقه مجموعة من الوقائع تمثل نوع من الضغوط باستخدام كافة الصلاحيات التقديرية للعميد من أجل الضغط عليه لتمرير ما يراد، موضحاً أنه قبل أشياء اخرى ليست بها خطورة.

وأوضح أن هناك قضايا بمجلس الكلية، عندما يعترض عليها باعتراض مسبب، يتم خلق حالة من الغضب ضده، وافتعال مجموعة من الوقائع غير الحقيقية منها عقد مجالس قسم القانون العام فى غير الموعد المتفق عليه وهو الأحد الثانى من كل شهر 12 ظهراً، ومجلس الكلية له موعد محدد هو الأربعاء الثالث من كل شهر، ولكن تم تغيير الواعيد من غير علمه ولم يخطر به، لافتاً إلى أن تعمد تغييبه يبطل تشكيل المجلس وما يصدر عنه من قرارات، ويشارك فى صناعة القرارات ضده من هم بينه وبينهم دعاوى منظورة أمام القضاء.

وتابع: "قال لى طب هات حق أولاد الزملاء،  لأن زميلك فلان متخوف منك، لأن الطلبة جابت درجات غير جيدة وأصفار"، مضيفاً:"مسألة أن فيه ناس اعتادت أن تمكنهم يبقوا عارفين الامتحان قبل ما يجى أيه ويتوقع الامتحان ماتخصنيش، لأن كتبى مجددة".

واستطرد: "عاوز الامتحان لأولاد الأساتذة، واللى قاد المسألة كلها الدكتور رضا العبد مدرس القانون المدنى فى قسم القانون المدنى فى الكلية"، مردفاً:"قالى هات الامتحان لأولاد الأساتذة وده عُرف إجبارى واللى ميعملش ده يتم تدميره، وتم تدمير ابنى وتم تخفيضه من 95 % إلى 74 % ونقلته خارج الجامعة، لجامعة أخرى ورفعت دعوى قضائية".

من جانبه تساءل الدكتور أبو الخير أحمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، :"ما هو دليل الدكتور هشام على تسريب الامتحانات؟، ومجلس الكلية ومجلس القسم اتفقوا على موعد ثابت، والأساتذة حضورا وهو لم يحضر، وموعد مجلس الكلية غير محدد إما الأحد الثانى أو الثالث من كل شهر، وتم إخطاره بموعد الجلسة رسميا برسائل على الواتس والتليفونات لحد أخر الجلسة لم يخطر بها".

وتابع: "كيف يمكن إجبار أستاذ الجامعة على تسريب الامتحانات ؟ وما هى وسائل الإجبار؟، وهل هو رضخ لهذا الكلام؟ وابنه كان فى الكلية 3 سنوات هل دا بينطبق على ابنه؟ وابنه كان فى حقوق المنصورة أيه جابه المنوفية؟".

ووجه الدكتور هشام البدرى تساؤلاً لعميد الكلية :"حضرتك عزلتنى ليه عن وضع امتحان مادتى؟".

 


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العاشره مساء

وائل الابراشى




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