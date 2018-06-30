وزير الرى: استكمال ممشى أهل مصر من حلوان حتى القناطر الخيرية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة بصدد استكمال ممشى أهل مصر على طول نهر النيل من حلوان وحتى القناطر الخيرية، مشيراً إلى أنه تم وضع حجر الأساس لـ 4 مراسى للأتوبيس النهرى لمدينة المنصورة على مجرى نهر النيل بفرع دمياط بتكلفة حوالى 21 مليون جنيه، وتأتى ضمن المخطط الخاص بتفعيل منظومة النقل النهرى والتنمية السياحية، والمقرر الانتهاء منها يناير المقبل.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية، أنه يتم حاليًا استكمال أعمال ممشى أهل مصر من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بالتعاون مع البنك الأهلى من أجل استثمار ضفاف النهر كواجهة جمالية وسياحية ومتنزه لعامة الشعب، وإنشاء مراسى تتيح التنزه عبر النهر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحله الأولى من الممشى، بالجانب الشرقى للنيل من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو بالاشتراك مع محافظة القاهرة، وأيضاً المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى ساحل روض الفرج.

وأشار عبد العاطى إلى أن معهد بحوث النيل التابع للمركز القومى لبحوث المياه يقوم حالياً بإجراء دراسة شاملة بتكليف من الوزارة لإعداد مخططات لإنشاء مناطق الممشى فى جميع المحافظات، وأن فكرة المشروع هى إتاحة متنفس ومتنزه طبيعى لجموع المواطنين للاستمتاع بنهر النيل، وفى نفس الوقت منع التعديات وتقليل الفاقد فى المياه ومواجهه ظاهرتى الاطماء، والنحر التى يتعرض لها المجرى الرئيسى ببعض المناطق نتيجة الأنشطة الإنسانية والتنموية.

أكد عبد العاطى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية تهدف إلى تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش و الاطماء و توسعة و تهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريا بها، بهدف الحفاظ على النيل من التعديات، وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.