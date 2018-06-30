وزير التجارة: التنسيق لعقد اللجنة المصرية البيلاروسية خلال الربع الأخير من 2018

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية المضى قدماً لاستكمال خارطة الطريق الموقعة بين مصر وبيلاروسيا فى مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق لعقد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الجارى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، والتى تناولت تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ودينيس ميلفسكى المستشار التجارى بالسفارة البيلاروسية.

وقال الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم السبت، إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً حيث سجل حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا خلال العام الماضى 97.4 مليون دولار مقارنة بـ 58 مليون دولار عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 68% ، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لبيلاروسيا حققت عام 2017 نسبة زيادة قدرها 47% مقارنة بعام 2016.

وأشار نصار، إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات فى المجال الصناعى بين مصر وبيلاروسيا خلال المرحلة الماضية والذى أسفر عن إنشاء 21 مشروع مشترك أغلبها فى المجال الصناعى، لافتا إلى أهمية تعزيز دور مجتمعى الأعمال بمصر وبيلاروسيا لينعكس فى صورة مشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادى بالبلدين على حدٍ سواء.

ولفت الوزير، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال فى البلدين وذلك من خلال مجلس الأعمال المصرى البيلاروسى المشترك والذى تم مؤخراً إعادة تشكيل الجانب المصرى به وذلك بهدف القيام بدوره المحورى فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا بما يسهم فى تيسير حركة التجارة البينية وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وبدوره سلم سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، رسالة تهنئة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة من نظيره البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش على توليه حقيبة التجارة والصناعة بالحكومة الجديدة، مشيراً إلى أهمية استكمال مسيرة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين واتمام كافة مشروعات التعاون القائمة بما يخدم منظومة النمو الاقتصادى بمصر وبيلاروسيا.

وأشار راتشكوف، إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أن بيلاروسا تقوم بدور كبير فى دفع المفاوضات الرامية إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.