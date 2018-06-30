هيئة مكتب البرلمان العربى تجتمع للتحضير للجلسة العامة المقررة الأربعاء المقبل

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اجتمعت هيئة مكتب البرلمان العربى، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان، اليوم السبت، ‫للتحضير للجلسة العامة الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، المقرر عقدها الأربعاء المقبل.

وفِى إطار الاجتماعات التحضيرية التى تسبق الجلسة العامة، يعقد غدا اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربى لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحضور وفد رفيع المستوى عن السودان برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل، وستعقد اللجان النوعية للبرلمان العربى اجتماعاتها بعد غد الاثنين، حيث ستجتمع لجنة فلسطين لمناقشة خطة تحرك البرلمان العربى بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال إلى القدس، ومتابعة تكليف القمة العربية بالظهران "قمة القدس" للبرلمان العربى ببحث سبل تعزيز موارد صندوقى الأقصى والقدس.

كما ستجتمع اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادى عربى للتعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة الدول العربية الأقل نمواً، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان فى الوطن العربى، واللجنة المعنية بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ولجنة دعم الدول العربية الأقل نمواً، وستعقد لجان البرلمان العربى الأربع الدائمة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، حيث ستناقش لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى مشروع التقرير الدورى للحالة السياسية ومستجدات الأوضاع السياسية فى العالم العربى.

وستناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادى لتحقيق الأمن الغذائى، ودراسة مقترح تشريع قانون استرشادى لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربى، والإحاطة بترتيبات تنظيم ندوة التكامل الاقتصادى التى ستعقد فى أكتوبر القادم بعنوان "تيسير التجارة والاستثمار فى العالم العربى"، كذلك ستناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع قرار بشأن ما تقوم به ميليشيا الحوثى الانقلابية بتجنيد الأطفال القسرى فى اليمن واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة فى الأعمال العسكرية.

كما ستناقش مشروع قرار بشأن ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى، خاصةً ما صدر مؤخراً عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى بعض الدول العربية، بالإضافة إلى مسودة "تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى لعام 2017"، بينما ستناقش لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مشروع القانون الاسترشادى العربى الموحد بشأن التعليم العالى والبحث العلمى، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، بما يمهد لإعداد مشروع قانون استرشادى عربى لحماية حقوق اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، ودراسة تشريع قانون استرشادى لحفظ الآثار العربية.