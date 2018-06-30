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السبت، 30 يونيو 2018 05:18 م
خالد صلاح
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موريتانيا تستضيف اجتماعا رفيع المستوى حول مجموعة الخمس بالساحل الأفريقى

السبت، 30 يونيو 2018 03:33 م
موريتانيا تستضيف اجتماعا رفيع المستوى حول مجموعة الخمس بالساحل الأفريقى رئيس موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ
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احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم السبت، اجتماعا رفيع المستوى حول مجموعة الخمس فى منطقة الساحل الأفريقى بمشاركة أممية.

وقالت الإذاعة الموريتانية، "إن الاجتماع يهدف لنقاش خطة الأمم المتحدة لدعم منطقة الساحل ودعم المجتمع الدولى لصالح الخطة"، مشيرة إلى أن الاجتماع سجل التقدم الذى تم إحرازه فى منطقة الساحل فيما يتعلق بمجالات تعزيز الحكم الرشيد والنمو الاقتصادى والتنمية والحل السلمى للنزاعات والتخفيف من تأثير الصدمات المناخية الكبيرة.

وأكد المجتمعون، أن هذا التقدم تحقق بفضل جهود الحكومات، والجهود التى يبذلها شعب الساحل، والتعاون بين دول المنطقة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والمنظمات الإقليمية والدولية، وشدد الاجتماع على التزام دول الساحل الأفريقى بإقامة شراكة قوية ومستدامة ومتبادلة لتعزيز وجود منطقة ساحلية مزدهرة وسلمية، وذلك رغم العديد من التحديات التى تواجه المنطقة وما تتطلبه مواجهتها من تكثيف الجهود للتعجيل بالرخاء المشترك والسلم الدائم.

 


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