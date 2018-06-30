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مواطن مصري بأمريكا: سادت الفرحة بين المصريين اليوم فى ذكرى الثورة.. فيديو

السبت، 30 يونيو 2018 08:08 م
مواطن مصري بأمريكا: سادت الفرحة بين المصريين اليوم فى ذكرى الثورة.. فيديو احتفالات أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة
إيمان حنا
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قال نشأت زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، وأحد المشاركين والمنظمين لاحتفالية 30 يونيو، إن اليوم سادته أجواء الفرحة والاحتفاء بين المصريين بالولايات المتحدة الامريكية، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، إنه يوم يذكرنا بقوة إرادة الشعب المصرى الذى لا يقهره أحد وسنظل متوحدين وأقوياء فمصر مسنودة بجيشها ورئيسها السيسى الداعم لحرية شعبه.

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وأوضح أن الجميع حرص على الاحتفال بهذه المناسبة، فالمصريون بالولايات المتحدة يعشقون تراب وطنهم ونشعر بكل ما يشعر به بقية أبناء الوطن ، وعلى استعداد للتضحية بكل غالى من أجل مصر .

 

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يذكر أن المصريون تجمعوا اليوم بعدة دول، نساء ورجالا وأطفالا للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو ففى الولايات المتحدة الأمريكية خرجوا إلى ميدان التايم سكوير بنيويورك للاحتفال بذكرى الثورة، رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، ورددوا الهتافات الخاصة بثورة الحرية باللغتين الإنجليزية والعربية.

 


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