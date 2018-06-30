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السبت، 30 يونيو 2018 03:57 م
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مندوب مصر بالأمم المتحدة: ثورة 30 يونيو حققت إنجازات دبلوماسية وسياسية كبيرة

السبت، 30 يونيو 2018 03:58 م
مندوب مصر بالأمم المتحدة: ثورة 30 يونيو حققت إنجازات دبلوماسية وسياسية كبيرة مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير محمد إدريس
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أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، أن ثورة 30 يونيو حققت إنجازات دبلوماسية وسياسى كبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك خطوات هامة تم تحقيقها على الصعيد الأفريقى، منوها إلى أن مصر سترأس العام المقبل الاتحاد الأفريقى وتقود العمل الأفريقى المشترك.

وأضاف إدريس - فى مقابلة مع إذاعة "صوت العرب"، اليوم السبت - أنه على الصعيد الدولى هناك تطورات فى العلاقات المصرية بمختلف القوى الدولية، وتحرك للتوازن فى العلاقات مع الدول المختلفة، فى إشارة إلى الدول الكبيرة والدول الشقيقة، كما أن هناك اهتماما بأبعاد مختلفة من العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى التواصل فى الزيارات رفيعة المستوى مع مختلف الدول، واستقبال مصر لعدد كبير من القادة وكبار ومسئولى دول العالم المختلفة، أما على الصعيد البرلمانى، فأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هناك علاقات برلمانية ووضح فى الرؤية مع الدول المختلفة خاصة مع قادة افريقيا وكذا الصعيد العربى، مضيفًا "نهدف إلى علاقات تقوم على التوازن والمصالح المتبادلة وتحقيق السلم والأمن والتنمية لنا وللدول الأخرى".


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