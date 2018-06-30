مقتل 5 من مسلحى "داعش" فى غارة جوية للجيش الأفغانى بإقليم نانجارهار

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أفاد المتحدث باسم فيلق سيلاب (201) التابع للجيش الأفغانى، بمقتل 5 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى فى أفغانستان، إثر غارة جوية بطائرة مسيرة نفذها الجيش الأفغانى، مستهدفًا بها معاقل للتنظيم فى إقليم نانجارهار شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، عن المتحدث باسم الفيلق، قوله، "إن طائرة بدون طيار استهدفت معاقل لـ"داعش" فى مقاطعة (حسكة مينا) التابعة لإقليم نانجارهار الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر التنظيم الإرهابى، بينهم قيادى باكستان، كما تم تدمير كميات من الأسلحة والذخيرة الخاصة بهم"، فيما لم يصدر حتى الآن أى تعليق من جانب تنظيم (داعش) إزاء هذا الشأن.