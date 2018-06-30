مفوضية الانتخابات العراقية: بدء عملية الفرز اليدوى للانتخابات الثلاثاء المقبل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن عملية العد والفرز اليدوى لنتائج الانتخابات النيابية ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، فيما قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوى بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج.

وقال الناطق الرسمى لمفوضية الانتخابات القاضى ليث جبر حمزة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت، "إن المفوضية قررت تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التى سيتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوى لجميع المحافظات بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة".

وأضاف أن عملية العد والفرز اليدوى ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابى لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية.

وأوضح أنه بالنسبة لباقى المحافظات فسيتم تباعا وحسب المواعيد التى تحددها المفوضية.. لافتا إلى أنه بخصوص الصناديق التى تم نقلها إلى بغداد فسيتم العد والفرز فيها فى بغداد، مشيرا إلى أن المفوضية قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوى بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لدول كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد.

وشدد حمزة على أن عملية العد والفرز ستتم بحضور مراقبى الأمم المتحدة وممثلى سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين، وتتولى وزارتى الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوى بصورة كاملة.

وفى سياق ذى صلة، قال نائب رئيس البرلمان العراقى همام حمودي، خلال ترؤسه الجلسة التداولية التى عقدها البرلمان اليوم، "إن التعديل الرابع لقانون انتخابات البرلمان لا يضم أى إشارة لتمديد عمل البرلمان".

وأضاف أن تمديد عمل مجلس النواب سابقة خطيرة من شأنها قتل العملية السياسية.. لافتا إلى أن مجلس النواب العراقى كان فاعلا على صعيد التشريع والرقابة وخاصة الاستجوابات الكثيرة وسحب الثقة من الوزراء وغيرهم، مشددا على ضرورة المطالبة بالعد والفرز الكلى لجميع صناديق الاقتراع فى داخل العراق وخارجه.