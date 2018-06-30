مصرع 5 وإصابة 6 آخرين من القوات شبه العسكرية بالهند بسبب انهيارات طينية

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن 5 من القوات شبه العسكرية لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر سقوط صخور ضخمة على الحافلة التى كانت تقلهم، وذلك عقب وقوع انهيار طينى ناجم عن هطول الأمطار الموسمية فى شمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المسئول بالشرطة "إس. سينجفو"، قوله، إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة تقل الجنود فى منطقة جبلية متوجهة إلى معسكرهم عقب أدائهم تدريبات فى إحدى المناطق بولاية "أروناجل برديش"، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين بواسطة مروحية إلى احدى المستشفيات القريبة من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم، ويشار إلى أن الانهيارات الطينية تعد من الأمور الشائعة خلال موسم الأمطار فى الهند بين شهرى يونيو وسبتمبر.