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السبت، 30 يونيو 2018 02:38 م
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مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار بدمنهور

السبت، 30 يونيو 2018 01:09 م
مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار بدمنهور جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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لقى شخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر مصرعه أثناء وقوفه بين عربات القطار اختل توازنه وسقط تحت عجلات القطار بدمنهور.

 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور بورود محضر محطة شرطة سكه حديد دمنهور يتضمن أنه أثناء وقوف شخص ذكر مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر يرتدى بنطال جينز أسود وتيشرت أحمر اللون بين عربات القطار القادم من "القاهرة / إسكندرية" اختل توازنه وسقط أسفل القطار بناحية مزلقان الإستاد بدائرة القسم ووفاته.

 

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام وورد تقرير المستشفى يفيد وصول الجثة بها إصابات "قطع وتهتك بالذراع الأيسر وتهتك بعظام الوجه والجمجمة وقطع بالقدم اليسرى وكسر بالقفص الصدرى" إدعاء حادث قطار.

 

وبسؤال "شاهد الواقعة" خفير المزلقان صبحى.م.ع.55 سنة ومقيم مدينة إيتاى البارود قرر بمضمون ما تقدم، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.


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