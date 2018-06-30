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محافظة القاهرة تبدأ تطبيق مبادرة "الرصيف حق للمشاة" بحى شبرا

السبت، 30 يونيو 2018 01:18 م
محافظة القاهرة تبدأ تطبيق مبادرة "الرصيف حق للمشاة" بحى شبرا المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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بدأت أجهزة محافظة القاهرة التنفيذية وحي شبرا، فى تطبيق مبادرة "الرصيف حق للمشاة"، التي أطلقتها محافظة القاهرة، والتى تهدف إلى تجميل الأرصفة وتمهيدها لتكون حقا لكل مواطن، وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين منها.
 
وقال اللواء هاني يوسف، رئيس حي شبرا، أنه تم شن حملة، بالتعاون مع شرطة المرافق والإشغالات والمحلات والمتابعة الميدانية، لإزالة كافة التعديات على نهر الطريق وإعاقة حركة مرور المارة من المواطنين، ورفع جميع الإشغالات من أمام المحلات المخالفة بشارع الترعة البولاقية، وأعلى كوبرى الليمون أول شبرا.
 
وأضاف رئيس حى شبرا، أن أجهزة الحى مستمرة فى مواجهة ظاهرة العربات الكارو، حيث تم ضبط مجموعة من العربات بشارع أحمد حلمي بشبرا، تم التحفظ عليها، وتحرير محاضر للمخالفين، ضمن مبادرة "القاهرة بلا كارو"، التى تحظر سيرها فى الشوارع للحفاظ على مظهرها الحضارى.
 
 
 
 

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