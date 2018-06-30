قبرص تبدى ارتياحها بالاعتراف الدولى بجهودها لمكافحة الاتجار فى البشر

أ ش أ

أعربت وزارتا العدل والداخلية القبرصية عن ارتياحهما إزاء "تقرير الاتجار بالبشر لعام 2018" الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء قبرص، اليوم السبت، أن التقرير رقى قبرص إلى أعلى مستوى لتلبيتها معايير القضاء على الاتجار بالبشر، مثمنا دور الحكومة فى تحقيق إنجازات رئيسية للقيام بذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وشدد وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو، فى التقرير - الذى صدر أمس - على تعزيز حكومة قبرص جهودها لإدانة المتاجرين وتحسين الحماية للضحايا أيضًا.