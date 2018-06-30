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فيديو وصور.. وزير البترول مجمع البتروكيماويات بالعين السخنة يوفر احتياجات السوق المحلى

السبت، 30 يونيو 2018 05:43 م
فيديو وصور.. وزير البترول مجمع البتروكيماويات بالعين السخنة يوفر احتياجات السوق المحلى طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر - إبراهيم سعيد - تصوير محمود فخرى
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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة المصرية ووزارة البترول تدعم المشروعات الكبرى فى مجال البتروكيماويات التى تعد قاطرة التنمية مصر.

وأضاف الملا، خلال كلمته أثناء توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العين السخنة، إن المشروع الجديد يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وخاصة أنه سيقوم توفير المنتجات التى يحتاجها السوق المحلى، بالإضافة إلى تعظيم الصناعات القائمة على صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

 

وقال وزير البترول: "طالبنا بضرورة تعظيم قيمة المكون المحلى فى المشروع الجديد من خلال الاستعانة بالشركات الوطنية المصرية والكوادر المصرية الشابة بهذا المشروع"، مضيفا أن وزارة البترول تضع على قائمة استراتيجيتها تعظيم القيمة المُضافة للثروات البترولية من خلال مشروعات البتروكيماويات التى تعد قاطرة التنمية.

 

وأشار الملا، إلى أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة وقوية فى اقتصادياتها، لافتا إلى أن هذا المشروع الجديد يعد إضافة جديدة لهذه الصناعة الاستراتيجية التى تستخدم منتجاتها كمدخل لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (1)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (2)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (3)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (4)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (5)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (6)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (7)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (8)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (9)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (10)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (11)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (12)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (13)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (14)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (15)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (16)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (17)

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (18)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (19)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (20)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (21)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (22)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (23)

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (24)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (25)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (26)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (27)

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (28)
 

 

توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط (29)
 

 


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