فيديو.. مواطن لوزير الداخلية بالشارع: احنا أحسن من دول كتير جنبنا ربنا يحفظكم

كتب محمود عبد الراضي

ينشر "اليوم السابع"، فيديو تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى أولى جولاته بالشارع فى ذكرى 30 يونيو، للشوارع والنقاط الأمنية والارتكازات بالمحاور الرئيسية والميادين.

وأكد وزير الداخلية على هامش الجولة، أن أمن المواطن رسالتنا وندفع حياتنا من أجله.

وتفقد وزير الداخلية ميدان هشام بركات، مؤكداً أنه من نفس الميدان الذى شهد أحداث عنف وقتل وتخريب من جماعات إرهابية باسم الدين، وأننا لن نتهاون مع أى أحد يرفع السلاح فى وجه الشعب المصرى، وأن الشعب المصرى والقوات المسلحة "إيد واحدة" وسنظل يدا واحدة.

وحرص مواطن ملتحى على مصافحة وزير الداخلية، قائلاً له: "احنا بنشكرك انت ورجالتك واحنا احسن من دول كتير جنبنا".