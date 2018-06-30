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فيديو.. القوات المسلحة فى 5 سنوات.. 30 يونيو بداية لتاريخ عسكرى جديد

السبت، 30 يونيو 2018 05:20 م
فيديو.. القوات المسلحة فى 5 سنوات.. 30 يونيو بداية لتاريخ عسكرى جديد القوات المسلحه
كتب ــ زكى القاضى
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فى خلال 5 سنوات استطاعت القوات المسلحة صناعة تاريخ جديد لعظمة أبطال ومقاتلى الجيش المصرى، حيث واجه الأبطال الهجمات الإرهابية بصدورهم واستطاعوا تحقيق نجاحات أسطورية أمام جميع المخططات.
 
ويرصد "اليوم السابع" أبرز محطات وقف فيها الأبطال فى مواجهة الإرهاب.
 

1ـ قام الجيش بتأمين كافة أنحاء الجمهورية وحماية الإرادة الشعبية فى 30 يونيو 2013

 

2ـ استطاع الجيش تأمين الحدود من محاولات الاختراق عقب ثورة 30 يونيو

3ـ قامت عناصر القوات المسلحة بتأمين الاستحقاقات الانتخابية المتتالية

 

4ـ واجه أبطال الجيش العناصر الإرهابية فى معركة الشيخ زويد الشهيرة يوليو 2015

5ـ انطلقت عملية حق الشهيد عام 2015 لمواجهة الهجمات الإرهابية

 

6ـ قدمت القوات المسلحة مئات الشهداء والمصابين فى العمليات العسكرية

7ـ تم القضاء على مئات العناصر الإرهابية منها ناصر أبو زقول أمير التنظيم فى وسط سيناء

 

8ـ وثقت الفيديوهات والصور والقصص الخبرية بطولات مقاتلى الجيش فى مواجهة الإرهابيين

9ـ فى فبراير 2018 انطلقت العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على باقى العناصر الإرهابية

 

10ـ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانات متتالية نتائج العمليات
 
 

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القوات المسلحة

ثورة 30 يونيو

30 يونيو




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