فيديو.. القوات المسلحة فى 5 سنوات.. 30 يونيو بداية لتاريخ عسكرى جديد

كتب ــ زكى القاضى

فى خلال 5 سنوات استطاعت القوات المسلحة صناعة تاريخ جديد لعظمة أبطال ومقاتلى الجيش المصرى، حيث واجه الأبطال الهجمات الإرهابية بصدورهم واستطاعوا تحقيق نجاحات أسطورية أمام جميع المخططات.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز محطات وقف فيها الأبطال فى مواجهة الإرهاب.



1ـ قام الجيش بتأمين كافة أنحاء الجمهورية وحماية الإرادة الشعبية فى 30 يونيو 2013

2ـ استطاع الجيش تأمين الحدود من محاولات الاختراق عقب ثورة 30 يونيو



3ـ قامت عناصر القوات المسلحة بتأمين الاستحقاقات الانتخابية المتتالية

4ـ واجه أبطال الجيش العناصر الإرهابية فى معركة الشيخ زويد الشهيرة يوليو 2015



5ـ انطلقت عملية حق الشهيد عام 2015 لمواجهة الهجمات الإرهابية

6ـ قدمت القوات المسلحة مئات الشهداء والمصابين فى العمليات العسكرية



7ـ تم القضاء على مئات العناصر الإرهابية منها ناصر أبو زقول أمير التنظيم فى وسط سيناء

8ـ وثقت الفيديوهات والصور والقصص الخبرية بطولات مقاتلى الجيش فى مواجهة الإرهابيين



9ـ فى فبراير 2018 انطلقت العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على باقى العناصر الإرهابية

10ـ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانات متتالية نتائج العمليات