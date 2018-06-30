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السبت، 30 يونيو 2018 07:44 م
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فى ذكرى 30 يونيو.. حدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال وتستقبل 15 ألف زائر

السبت، 30 يونيو 2018 07:09 م
فى ذكرى 30 يونيو.. حدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال وتستقبل 15 ألف زائر حدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال
كتب سيد الخلفاوى
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وزعت إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، هدايا على الأطفال زوار الحدائق عبارة عن "لعب أطفال" تزامنا مع احتفالات ثورة 30 يونيو، وذلك لإدخال السعادة عليهم، كما أذاعت الحدائق الأغانى الوطنية طوال اليوم بالحدائق وعلقت الأعلام المصرية، بالتزامن مع فتح الحدائق بالمجان طوال اليوم.

من جانبه قال اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحدائق استقبلت اليوم أعدادا كبيرة، مشيرا إلى أن إدارة الحدائق وزعت لعب أطفال على زوار الحدائق من الأطفال، وهو ما عبر عنه الأطفال بالسعادة الكبيرة، كما حرصت الحدائق على توعية الأطفال بضرورة الحفاظ على البيئة ضمن حملة "خليك زى آدم".

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة، لـ"اليوم السابع" أن 31 من الحدائق المتخصصة استقبلت اليوم ما يقرب من 15 ألف زائر بالمجان، وسط تكثيف أمنى من الإدارة.

 


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