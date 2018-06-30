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فرنسا ترحب بتبنى مجلس الأمن القرار 2423 بتمديد بعثة الامم المتحدة فى مالى

السبت، 30 يونيو 2018 04:00 ص
فرنسا ترحب بتبنى مجلس الأمن القرار 2423 بتمديد بعثة الامم المتحدة فى مالى جون ايف لودريان وزير خارجية فرنسا
باريس أ ش أ
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رحبت فرنسا بتبنى مجلس الامن الدولي، بالإجماع، القرار 2423 لتمديد لمدة عام ولاية بعثة الامم المتحدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالي.

و أبرز وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان - فى بيان له - دعم بعثة الامم المتحدة لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة لارساء الاستقرار فى مالى و استعادة سيادة الدولة فى وسط البلاد الذى يشهد عنفا متزايدا.

وأضاف أن القرار 2423 يضع أهدافا واضحة ومحددة للاطراف الموقعة على اتفاق السلام حتى يتم تحقيقها بعد ستة أشهر من تنصيب الرئيس المالى عقب الانتخابات المرتقبة هذا الصيف.

كما أكد وزير الخارجية أنه بهذا القرار، يقر مجلس الامن الدولى اخيراً بالتكامل بين مختلف القوى العاملة فى مالى و هى القوات المالية و بعثة الامم المتحدة (ميونسما) و قوة "برخان" الفرنسية و القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمسة و البعثات الاوروبية و التى تعمل من اجل هدف واحد متمثل فى احلال السلم و الاستقرار فى مالى و الساحل.

واختتم جون ايف لودريان تصريحه بالتأكيد على دعم بلاده الكامل لقوات الامم المتحدة التى تلعب دورا أساسيا من اجل السلام فى مالي، مشيرا الى ان فرنسا تواصل حشد طاقتها بجانب شركائها من اجل ارساء الاستقرار فى الساحل.

 


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مجلس الأمن تمديد بعثة الامم المتحدة

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