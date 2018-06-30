ضبط قاتل ربة منزل لسرقة مصوغاتها الذهبية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث كفر الشيخ من كشف لغز مصرع زوجه بمنزلها ، وحددت هوية المتهم، والذى تبين أنه "سائق توك توك" قتلها لسرقة مصوغاتها الذهبية بالإكراه، تحرر المحضر اللازم ،جار العرض على النيابة العامة .

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ،إخطارًا من العميد محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عبدالوهاب ، رئيس مباحث المديرية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من "ح.ع.م" 56 سنة،عامل بالمعهد الدينى الأزهرى، ومقيم بعزبة الشيلان التابعة لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، بإكتشاف وفاة زوجة نجله "محمد" 32 سنة، والذى يعمل بالخارج،المدعوة "صابرين.م.ى" 23 سنة،حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية ، ربة منزل،ومقيمة بمفردها بشقة الزوجية بعزبة "الشيلان" التابعة لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، وبها بعض الإصابات.

بالانتقال إلى شقة الزوجية، تبين وجود جثة المجنى عليها ترتدى كامل ملابسها،مسجاة على ما بين السرير والدولاب غرفة النوم الخاصة بها،ومصابة بكدمة أسفل العين اليسرى وطعنة بالرقبة من الناحية اليمنى وآثار سحجات حول الرقب، وبالمعاينة تبين سلامة الباب ونوافذ الشقة وعدم وجود آثار عنف بمداخل ونوافذ الشقة، وعدم وجود أى بعثرة بمحتويات الشقة.

ونظراً لأهمية الواقعة ، والوصول لمرتكب الواقعة تم وضع خطة وتم تشكيبل فريق بحث بقيادة العميد محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى، ضمت العميد محمد عبد الوهاب، رئيس مباحث المديرية، والرائد رامى عبد الصمد، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ،ومعاونيه، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، بدأ فريق البحث بحصر وفحص علاقات وخلافات "المجنى عليها" بمنطقة سكنها من جيران وأصدقاء،وفحص عدد من المشتبه فيهم والمعروف عنهم بارتكاب مثل هذه الوقائع، ونشر المصادر السرية بالمنطقة للوصول إلى ثمة معلومات تفيد فى كشف غموض الحادث، تعميم النشر عن المسروقات، المصوغات الذهبية.

وأسفرت جهود فريق البحث من خلال تنفيذ بنود تلك الخطه إلى أن مرتكب الواقعة "شعبان.م.ج.ع" 37 سنة ،نجار مسلح،ومقيم بعزبة الشيلان التابعة لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، لعلمه بإقامه المجنى عليها بمفردها بالمسكن، واحتفاظها بالمصوغات الذهبية، فقد عقد العزم وبيت النية على التخلص منها بالقتل بقصد الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية عبارة عن "2 غويشة ذهبية وقرط ذهبى".

وأضاف المتهم أنه عقب استيلائه على المصوغات الذهبية، تصرف فيها بالبيع ل "س.م.ر" 35 سنة تاجر مصوغات ذهبية، ومقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وبإرشاده تم ضبط المسروقات وتعرف زوج المجنى عليها، وتم التحفظ على المضبوطات،وتحرر المحضر 7745 إدارى مركز كفر الشيخ لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.