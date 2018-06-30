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ضبط صاحب محطة وقود ببنى سويف لبيعه 67 ألف لتر سولار فى السوق السوداء

السبت، 30 يونيو 2018 11:04 ص
ضبط صاحب محطة وقود ببنى سويف لبيعه 67 ألف لتر سولار فى السوق السوداء سولار
بنى سويف أيمن لطفى
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ضبطت مباحث التموين ببنى سويف بالتنسيق مع مديرية التموين صاحب محطة وقود بمركز ناصر شمال المحافظة، لتصرفه فى معظم حصة السولار الواردة وبيعها بالسوق السوداء.

 

وداهمت محطة وقود بقرية جزيرة أبو صالح شرق النيل بمركز ناصر قوة تضم العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وعثمان سيد مدير عام التموين وعصمت محمد وكيل المديرية وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية، وبفحص السجلات وعدادات ماكينات التمويل تبين تلاعب صاحب المحطة "وليد س" بالعدادات وتصرفه فى 67 ألف لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة وتم مخاطبة شركة البترول لتحصيل فروق الأسعار من صاحب المحطة الذى أخلت النيابة سبيله بضمان مالى مع اتهامه فى قضية تصرف فى حصة السولار.

 


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