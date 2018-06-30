ضبط تشكيل عصابى استدراج سائق وسرق الـ"توك توك" الخاص به فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نجحت الأجهزة الأمنية ببنى سويف، اليوم السبت، فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد قاموا باستدراج سائق والاعتداء عليه وسرقة التوك توك الخاص به.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف بلاغا من "محمد.ج" سائق ومقيم مركز الفشن بقيام 3 أشخاص شابين وفتاة باستدراجه بحجة توصيل الفتاة إلى قرية الشقر التابعة لدائرة المركز وقاموا بالتعدى عليه وسرقة التوك توك الخاص به تحت تهديد السلاح، فأمر بسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة.

وبتكثيف البحث والتحريات التى أشرف عليها اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة" سارة. ج. ح" و"رمضان. ا. م" و"عبد الله. ج. م" وجميعهم يقيمون مركز الفشن، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبإحالتهم للنيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.