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صور.. مظاهرات فى الولايات المتحدة ضد سياسة الرئيس الأمريكى بشأن الهجرة

السبت، 30 يونيو 2018 05:58 م
صور.. مظاهرات فى الولايات المتحدة ضد سياسة الرئيس الأمريكى بشأن الهجرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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اندلعت مظاهرات قوية اليوم السبت، فى الولايات المتحدة الأمريكية ضد سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وكان الرئيس الأمريكى، قد وجه الأربعاء الماضى نداء أخيرا إلى الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى بضرورة الموافقة على إجراء مراجعة شاملة لسياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، فى نشرته باللغة الانجليزية، أن ترامب ناشد الجمهوريين مجددا عدم تبديد وقتهم فى دراسة الاقتراحات الخاصة بسياسة الهجرة، على أن يتم إرجاء ذلك إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى شهر نوفمبر المقبل.

وقال ترامب إن موافقة الجمهوريين على مشروع قانون بشأن مراجعة شاملة لسياسات الهجرة سيكون نصرا سياسيا للجمهوريين فى الكونجرس.

واتهم ترامب الجمهوريين بممارسة المناورات دون أن تكون لديهم النية على الإطلاق لاتخاذ أية خطوة من شأنها حل مشكلة الهجرة التى طال بها الأمد.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يؤيد فرض حظر على دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما أكدت المحكمة العليا مؤخرا أن ترامب يملك سلطة تقديرية واسعة فى تحديد من يدخل ومن لا يدخل الولايات المتحدة.  

مظاهرات أمريكا
مظاهرات أمريكا

 

رسوم مسيئة لترامب
رسوم مسيئة لترامب

 

جانب من المظاهرات فى أمريكا
جانب من المظاهرات فى أمريكا

 

متظاهرو أمريكا
متظاهرو أمريكا

 

جانب من مظاهرات أمريكا
جانب من مظاهرات أمريكا

 

المظاهرات الأمريكية
المظاهرات الأمريكية

 

متظاهرون أمريكيون
متظاهرون أمريكيون

 

جانب من المظاهرات فى أمريكا
جانب من المظاهرات فى أمريكا

 

لافتات معارضة لترامب
لافتات معارضة لترامب

 

جانب من مظاهرات الأمريكيين
جانب من مظاهرات الأمريكيين

 

متظاهرين أمريكيين ضد سياسة الهجرة
متظاهرين أمريكيين ضد سياسة الهجرة

 

لافتات ضد قانون سياسة الهجرة
لافتات ضد قانون سياسة الهجرة

 


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