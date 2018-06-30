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س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

السبت، 30 يونيو 2018 12:00 ص
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب محمود عثمان
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وجه جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضى عبد المعطى، أربع نصائح للمواطنين أثناء توجههم لشراء السلع والمنتجات والتعامل مع الإعلانات.
 
ويستعرض "اليوم السابع" فى التقرير التالى النصائح التى وجهها الجهاز للمستهلكين فى دليله الاسترشادى الأخير الموجه للمواطنين.
 

س: كيف يتم التعامل مع الإعلانات عن المنتجات؟

ج: استهلك بوعى واشترى ما تحتاجه فقط ولا تنساق وراء الإعلانات المغرية.
 

س: كيف تختار ما بين المنتجات والسلع؟

ج: اقرأ بيانات السلعة جيدًا وقارن بين الأسعار لتختار عن وعى قبل الشراء.
 

س: كيف تتعامل مع المنتج إذا واجهتك مشكلة؟

ج: كن إيجابيًا وبلغ عن أية مشكلة تواجهك عند الشراء أو بعده.
 

س: كيف تضمن الحصول على حقك بعد الشراء؟

ج: تمسك بحقك فى الحصول على فاتورة واحتفظ بها حتى تستفيد بما يكفله لك القانون من الاستبدال والاقتراحات.

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