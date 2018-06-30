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سقوط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 30 يونيو 2018 03:37 م
سقوط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والأفيون والأقراص المخدرة والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.س.أ"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 13 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ز.س"27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ج.ع"29 عاما ميكانيكى مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 60 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

كما تم ضبط المتهم "أحمد.ح.ع"23 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 23 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.خ"39 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 48 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أحمد.ح.س"19 عاما طالب ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية حال استقلاله السيارة رقم 151753 ملاكى الإسماعيلية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.خ.ع"32 عاما عاطل ومقيم البحيرة بحوزته 125 قرصا مخدر ا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.


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