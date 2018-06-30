روسيا: موسكو تعتبر الضربات بين إيران وإسرائيل بسوريا تهديدًا يخرج عن السيطرة

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده تعتبر تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل فى سوريا تهديدًا قد يخرج عن السيطرة.

وقال بوجدانوف لقناة " كان" الإسرائيلية ، نشرت مقتطفات منه وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم السبت: " إن قصف الطيران الإسرائيلى لبعض الأماكن فى الأراضى السورية وتبادل الضربات مع إيران قد تخرج عن السيطرة وتؤدى إلى تعقيد خطير فى المنطقة ككل".

وأضاف: "أن روسيا تتحدث مع إسرائيل عن هذا الأمر ، حيث نحافظ على اتصالات وثيقة للغاية مع الجانب الإسرائيلى ".

وأشار بوجدانوف إلى أن الوجود الإيرانى فى سوريا محدود للغاية ويهدف للمشاركة فى مكافحة الإرهاب، موضحا أن نجاح هذا الأمر يعد فى مصلحة إسرائيل، وقال بهذا الشأن:"كما نعلم لا وجود لقوات إيرانية كبيرة فى الأراضى السورية، فهناك جنود ومستشارون إيرانيون بأعداد محدودة للغاية"، مؤكدا أن الجنود والمستشارين الإيرانيين يساعدون السوريين، والقيادة السورية دعتهم للمشاركة فى القتال ضد الإرهابيين، مشيرا إلى أن هذا فى مصلحة إسرائيل حتى لا يتمكن الإرهابيون من السيطرة على المنطقة .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أكد الخميس الماضى أن بلاده ستواصل العمل بكل قوة ضد وجود القوات الإيرانية فى سوريا، ولن تسمح لإيران بامتلاك سلاحا نووياً.