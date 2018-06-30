روسيا:الاتحاد الأوروبى يدرك أن موسكو الضامن الوحيد لأمن الطاقة فى أوروبا

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، أن الاتحاد الأوروبى يدرك تماما أن روسيا هى الضامن الوحيد لأمن الطاقة فى أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، عن جروشكو قوله فى معرض تعليقه على دعوة واشنطن للاتحاد الأوروبى للتخلى عن مشروع "التيار الشمالى 2": "أعتقد أن الجميع فى الاتحاد الأوروبى يفهم أن روسيا هى الضامن لأمن الطاقة فى القارة، وإذا تحدثنا عن الطموحات الأمريكية لتوفير مثل هذا الأمن، حتى اليوم تبلغ حصة المواد الخام الأمريكية فى الميزانية العامة للغاز الأوروبى نحو 2 % فقط " .

يذكر أن مشروع "التيار الشمالى 2" يفترض بناء خطى أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وتبلغ تكلفة المشروع ثمانية مليارات يورو. ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التى تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسى عبر أراضيها.

وكان رئيس مجلس إدارة "جازبروم" أليكسى ميلر، قد قال فى أبريل الماضي، أن "غازبروم" يمكنها الحفاظ على عبور الغاز عبر أراضى أوكرانيا بعد عام 2019 فى حجم 10-15 مليار متر مكعب، فى حال أثبتت أوكرانيا جدوى اقتصادية لعقد اتفاق جديد على عبور الغاز.