رئيس الوزراء اللبنانى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

كتب لؤى على

أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم إتصالا هاتفيا ، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، للتعزية فى وفاة شقيقته.

وأعرب الحريرى ، خلال الاتصال الهاتفى، عن خالص التعازى وصادق المواساه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والعائلة الكريمة فى وفاة المغفور لها ، شقيقة فضيلته، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ الأزهر وشيخه صمام أمن وأمان للأمتين العربية والإسلامية .

من جانبه ، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء اللبنانى ، على هذا الاتصال الكريم ، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لبنان الشقيقة ، وأن يوفق سيادته فى كل ما يحقق الخير والرخاء للشعب اللبنانى العزيز.