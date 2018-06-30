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رئيس الوزراء اللبنانى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته

السبت، 30 يونيو 2018 01:52 ص
رئيس الوزراء اللبنانى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة شقيقته الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أجرى  رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم إتصالا هاتفيا ، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، للتعزية فى وفاة شقيقته.
 
وأعرب الحريرى ، خلال الاتصال الهاتفى، عن خالص التعازى وصادق المواساه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والعائلة الكريمة فى وفاة المغفور لها ، شقيقة فضيلته، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يحفظ الأزهر وشيخه صمام أمن وأمان للأمتين  العربية والإسلامية .
 
من جانبه ، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء اللبنانى ، على هذا الاتصال الكريم ، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لبنان الشقيقة ، وأن يوفق سيادته فى كل ما يحقق الخير والرخاء للشعب اللبنانى العزيز.
 
 

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