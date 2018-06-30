video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس المجلس الأوروبى يشيد بتوصل دول الاتحاد الأوروبى لاتفاق بشأن الهجرة

السبت، 30 يونيو 2018 06:49 م
رئيس المجلس الأوروبى يشيد بتوصل دول الاتحاد الأوروبى لاتفاق بشأن الهجرة رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أشاد رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، اليوم السبت، بقادة دول الاتحاد الأوروبى لتوصلهم إلى اتفاق بشأن الهجرة، خلال قمة عقدت أمس الجمعة فى بروكسل، معلنا رفضه مقولة أن الدافع وراء الاتفاق هو "كراهية الأجانب".

وقال توسك - فى احتفالية افتتاحية لرئاسة النمسا للاتحاد الأوروبى والتى تبدأ غدا الأحد - إن قمة الاتحاد هذا الأسبوع أظهرت أن قادة الدول الأعضاء يعملون بجد لضمان الوفاء بتعهدهم بضمان استقرار وأمان الاتحاد الأوروبى .

وأضاف توسك خلال كلمته - التى نقلتها مجلة "بوليتيكو" فى إصدارها الأوروبى ومقره بروكسل - أن الاتفاق كان ضرورى ليس بسبب كراهية الأجانب، لكن لأن وظيفة كل سلطة سياسية هى تطبيق القانون وحماية أراضيها وحدودها.

وفيما اعتبرته المجلة هجوما ضمنيا على الولايات المتحدة، رحب توسك بتركيز النمسا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى على الأمن قائلا "وكما يقال، جارٌ جدى أفضل من صديقٍ بعيد.. وهذه الأيام بشكل خاص ليس لدينا العديد من الأصدقاء البعيدين".

جدير بالذكر أن اتفاق الهجرة الذى توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، سيسعى إلى تقليص ما يدعى بـ"التنقلات الثانوية" للمهاجرين الذين يسجلون دخولهم وطلب لجوئهم فى دولة أوروبية ثم يعبرون الحدود إلى دولة أخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مظاهرات فى أمريكا ضد سياسة ترامب بشأن الهجرة

ماكرون يدافع عن "وحدة وفاعلية" الأوروبيين فى ملف الهجرة

صور.. مظاهرات فى الولايات المتحدة ضد سياسة الرئيس الأمريكى بشأن الهجرة

رئيس المجلس الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

الهجرة

قانون الهجرة




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة