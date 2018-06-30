رئيس المجلس الأوروبى يشيد بتوصل دول الاتحاد الأوروبى لاتفاق بشأن الهجرة

(أ ش أ)

أشاد رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، اليوم السبت، بقادة دول الاتحاد الأوروبى لتوصلهم إلى اتفاق بشأن الهجرة، خلال قمة عقدت أمس الجمعة فى بروكسل، معلنا رفضه مقولة أن الدافع وراء الاتفاق هو "كراهية الأجانب".

وقال توسك - فى احتفالية افتتاحية لرئاسة النمسا للاتحاد الأوروبى والتى تبدأ غدا الأحد - إن قمة الاتحاد هذا الأسبوع أظهرت أن قادة الدول الأعضاء يعملون بجد لضمان الوفاء بتعهدهم بضمان استقرار وأمان الاتحاد الأوروبى .

وأضاف توسك خلال كلمته - التى نقلتها مجلة "بوليتيكو" فى إصدارها الأوروبى ومقره بروكسل - أن الاتفاق كان ضرورى ليس بسبب كراهية الأجانب، لكن لأن وظيفة كل سلطة سياسية هى تطبيق القانون وحماية أراضيها وحدودها.

وفيما اعتبرته المجلة هجوما ضمنيا على الولايات المتحدة، رحب توسك بتركيز النمسا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى على الأمن قائلا "وكما يقال، جارٌ جدى أفضل من صديقٍ بعيد.. وهذه الأيام بشكل خاص ليس لدينا العديد من الأصدقاء البعيدين".

جدير بالذكر أن اتفاق الهجرة الذى توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، سيسعى إلى تقليص ما يدعى بـ"التنقلات الثانوية" للمهاجرين الذين يسجلون دخولهم وطلب لجوئهم فى دولة أوروبية ثم يعبرون الحدود إلى دولة أخرى.