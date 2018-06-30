رئيس "الأعلى للإعلام" يشيد بمبادرة "اليوم السابع" للنهوض بصناعة كرة القدم

كتب محمد السيد

أشاد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالمبادرة التى أطلقها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، لعقد مؤتمر عام لصناعة كرة القدم فى مصر، مضيفًا أنها مبادرة جيدة ومهمة وتساعد فى النهوض بالرياضة المصرية.

وطالب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، جميع المسئولين بدعم المبادرة الجيدة.

وكانت "اليوم السابع" قد أطلقت مبادرة واسعة لعقد "المؤتمر المصرى الأول للرياضة وصناعة كرة القدم"، داعية كل المهتمين والمعنيين والمؤسسات والأفراد المتصلين بالقطاع، للمشاركة الجادة والفاعلة لإعادة تخطيط استراتيجيات صناعة كرة القدم ومستقبلها.