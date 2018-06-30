رئيسا فرنسا والكاميرون يبحثان الوضع فى تشاد وقضايا أجندة القمة الإفريقية

باريس (أ ش أ)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أجرى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الكاميرونى بول بيا، وذلك قبل جولته الإفريقية التى سيستهلها فى مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة فى قمة الاتحاد الإفريقى فى موريتانيا.

و اكد الإليزيه - فى بيان - أن ماكرون وبيا أدانا الهجوم الذى استهدف أمس الجمعة، مقر قيادة الأركان الإقليمية للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس، كما بحثا أيضا - خلال الاتصال - الوضع فى منطقة حوض بحيرة تشاد، وضرورة مواصلة التعاون الإقليمى فى مجال مكافحة جرائم جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وأضاف أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى القضايا المدرجة على أجندة قمة الاتحاد الإفريقى ومسألة الهجرة، حيث أعرب ماكرون عن دعمه للعمل الذى يقوم به الاتحاد الإفريقى لحل الأزمات فى إفريقيا، كما بحثا مسألة مستقبل المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

يشار إلى أن ماكرون سيبدأ الاثنين، المقبل جولة إفريقية مهمة لمدة ثلاثة أيام، يشارك خلالها فى القمة الأفريقية فى موريتانيا، ويبحث جهود مكافحة الإرهاب فى الساحل قبل أن يتوجه إلى نيجيريا.