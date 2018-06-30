"ذى إندبندنت": الاتحاد الأوروبى ينتهج سياسة متشددة حول اللاجئين

لندن (أ ش أ)

رصدت صحيفة "ذى إندبندنت" البريطانية إدانة الاتحاد الأوروبى لسفن الإنقاذ التى تنتشل مهاجرين ماتوا غرقًا فى البحر المتوسط، فى الوقت الذى يؤيد فيه قادته للسياسة الشعبوية التى تنتهجها الحكومة الإيطالية الجديدة بشأن قوارب المهاجرين.

وذكرت الصحيفة -فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت- أن إدانة الاتحاد الأوروبى لسفن الإنقاذ تعد "تعنتًا كبيرًا" فى سياسة الحدود التى يتبعها التكتل الأوروبى حتى تتوافق مع النزعة الشعبوية الإيطالية المناهضة للهجرة.

وأوضحت أنه عقب اجتماع قمة فى بروكسل، دعم قادة الاتحاد الأوروبى نهج الحكومة الإيطالية الجديدة بشأن قوارب المهاجرين، وقالوا إنه يتوجب على سفن الإنقاذ البقاء بعيدا، معتبرين أن انتشال قوارب المهاجرين المنكوبة بمثابة خرق للقانون.

ورصدت الصحيفة اتهام منظمات خيرية وجماعات حقوقية، للقادة الأوروبيين باختيار "إرضاء الحكومات العنصرية"، عن طريق اتباع بعض السياسات الجديدة.