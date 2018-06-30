ذكرى 30 يونيو.. تعرف على 10 ملفات نجحت وزارة الزراعة فى النهوض بها

شهد عدة ملفات بالقطاع الزراعى، تقدما ملحوظ فى النهوض به، ويستعرض لـ"اليوم السابع "، عدد من الملفات الهامة التى نجحت وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية وحتى 30 يونيو فى النهوض بها، وهى كالاتى:

1- زيادة الصادرات الزراعية المصرية لـ5 مليون طن سنويًا وفتح 12 سوقا جديدة.

2- زيادة مساحات القطن عن العام الماضى لـ130 ألف فدان.

3- نشر أصناف جديدة موفرة للمياه تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة.

4- إعادة إحياء مشروع "البتلو" وصرف قروض بفائدة سنوية متناقصة 5%.

5- تشجيع الاستثمار الداجنى بتخصيص مساحات بالظهير الصحراوى فى5 محافظات.

6- البدء فى مشروع استصلاح الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا.

7- تحديث التشريعات الزراعية وتقييم فعالياتها وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

8- منظومة جديدة للتقاوى لزيادة الإنتاجية ودرجة النقاوة يتم تطبيقها على 1.5 مليون فدان الموسم الجديد.

9- استكمال الطاقات الاستيعابية وملء فراغات حظائر الماشية.

10- استمرار دعم قوافل بيطرية وإرشادية لدعم صغار المربيين فى القرى.