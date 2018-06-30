دعوى تطالب بإلغاء قرار محافظ القاهرة بالتمييز بين أصحاب منافذ لمنتجات الزراعة

كتب أحمد عبد الهادى

أقام عبد الفتاح كمال المحامى، وكيلا عن جمعة عبد الرحمن وآخرين دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار محافظ القاهرة بعدم السماح لهم بفتح منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47360 لسنة 72 قضائية محافظ القاهرة بصفته، وذكرت الدعوى أنهم حصلوا على تأشيرات من نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالسماح لهم بفتح المنافذ، وكذلك تأشيرة من من رؤساء الأحياء بذلك.

وتابعوا أنهم فوجئوا بعد حصولهم على تلك التأشيرات بالامتناع عن تنفيذها، بالرغم من السماح لآخرين وهو ما يخالف القانون والدستور.