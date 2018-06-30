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السبت، 30 يونيو 2018 12:54 م
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حى مصر القديمة يزيل مبنى بدون ترخيص ومقهى مخالف بالمنيل

السبت، 30 يونيو 2018 12:09 م
حى مصر القديمة يزيل مبنى بدون ترخيص ومقهى مخالف بالمنيل إزالة مبانى مخالفة - أرشيفية
كتب ماجد تمراز
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أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى مصر القديمة، أعمال لناء مخالفة فى العقار رقم 7 شارع البسطامى بالمنيل، تنفيذًا لقرار الإزالة رقم 2469 لسنة 2018 لبنائه بدون ترخيص، وذلك ضمن حملة شنتها أجهزة الحى بمراجعة تراخيص البناء والهدم التى تتم بنطاق شوارع الحى، بينما شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة على ذلك.

 

قال اللواء محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، إنه تم خلال الحملة إزالة مقهى مخالف بشارع صلاح سالم أمام نادى الأبطال، بالإضافة لشن حملة لرفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الغمراوى وسوق الغمراوى، وإخلاء الأرصفة من أى مخالفات.

 

وأوضح رئيس الحى، أنه تم شن حملة بشارع المنيل والشوارع المحيطة، أسفرت عن رفع الإشغالات وغلق المقاهى المخالفة ومصادرة العربات غير المرخصة بالمنطقة.

 


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