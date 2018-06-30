حرس الحدود العراقية تؤمن حدود سوريا للحد من تسلل الإرهابيين

بغداد (أ ش أ)

أنهت قوات حرس الحدود العراقية أعمال نصب سياج حديدى فاصل على الحدود العراقية السورية، تمهيدا لنصب كاميرات حرارية عليه للحد من عمليات تسلل الإرهابيين عبر الحدود.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، أنه سيتم إنشاء جدار شائك وأبراج كونكريتية ودوريات متناوبة جوالة على الشريط الحدودى بين العراق وسوريا بجهود ذاتية صرفة، وبأقل التكاليف.. وتعتبر هذه الخطوة الأولى فى عمل قيادة قوات حرس الحدود العراقية فى تأمين الحدود بأنظمة متطورة.

وأكد قائد قوات حرس الحدود العراقى الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم، فى تصريح صحفي، ضرورة الإسراع بإنجاز ذلك العمل ليكون درع العراق فى تأمين حدوده ضد أى عمل إرهابى من قبل تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال حامد "نقوم بعمل استراتيجى مثل كل دول العالم لحماية الحدود، ولن يستطيع المتسللون ولا المهربون ولا الإرهابيون اختراق حدودنا مستقبلا".. وأضاف "مخاوفنا الآن من الحدود السورية، لقد طرحنا برنامجا على رئيس الوزراء حيدر العبادى بمتطلبات الحدود السورية، ولدينا 4 مليارات دينار، وبدأنا من خلالها فى تعزيز كل الحدود بدءا من المثلث السورى الأردنى العراقى".

ومن ناحية أخرى، صرح الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى فى قيادة عمليات نينوى العميد يحيى رسول، فى بيان أوردته الوكالة العراقية، بأن القوات الأمنية فى قيادة العمليات عثرت على 4 عبوات ناسفة فى قضاء تلعفر، حيث تم إتلافها موقعيا.

وأضاف أن قوة من قيادة عمليات ديالى عثرت على 4 قذائف هاون تالفة عيار 60 ملم فى قرية نهر جلوب، وألقت القبض على متهم فى ناحية الوجيهية.

ومن جانبها، شرعت القوات الأمنية فى قيادة عمليات شرق الأنبار والقطعات الملحقة بها بتفيش منطقتى الكسارات وبنى زيد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار هناك.