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خالد صلاح
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"جمهورية لوهانسك" تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

السبت، 30 يونيو 2018 08:52 ص
"جمهورية لوهانسك" تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها الجيش الأوكرانى - أرشيفية
أ ش أ
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اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 3 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة الشعبية فى جمهورية لوهانسك الشعبية، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن "القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 3 مرات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون من عيار 120 و82 ملم وعربات مشاة قتالية"، وأضاف أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، سوكولنيكى، لوجفينوفو، دونيتسكيى.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالى 40 قذيفة باتجاه أراضى الجمهورية، لم تسفر عن إصابات فى صفوف المدنيين والعسكريين، ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير، من نفس العام.


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