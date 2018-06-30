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"جمالها فى كمالها" تنظم جلسات لتوعية الشباب بخطورة ختان الإناث بأسوان

السبت، 30 يونيو 2018 01:42 م
"جمالها فى كمالها" تنظم جلسات لتوعية الشباب بخطورة ختان الإناث بأسوان حملة مناهضة ختان الإناث
كتب وليد عبد السلام
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واصلت حملة "جمالها فى كمالها" التى ينفذها البرنامج القومى لمناهضة ختان البنات بالتعاون مع منظمة اليونسيف تدريب الشباب من الجنسين بمحافظة أسوان على المخاطر الاجتماعية والصحية والقانونية والنفسية التى تسببها جرائم ختان الإناث.

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كمالها فى جملة تنظم حملات لتوعيةالشباب بمخاطر ختان الأناث 

وقال الدكتور مجدى حلمى منسق عام حملة جمالها فى كمالها لــ "اليوم السابع" أن الحملة مستمرة فى جميع المحافظات وتقوم بتعليم الشباب وتدريبهم على المخاطر التى تنتج عن إجراء ختان الإناث وتابع : التدريب يقدمه متخصصون فى جميع المجالات كما أنهم يستهدفون تثقيف الشباب حتى يكونوا قادرين على نقل خبراتهم وتعليمهم إلى غيرهم من الشباب فى القرى المختلفة بكل محافظة.

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جانب من التدريب 

وأضافت الدكتورة ليلى أحمد مسئولة ملف الحملة فى منظمة اليونسيف أن معدلات إجراء ختان الإناث تنخفض فى الأجيال الجديدة وتابعت: التثقيف والحملات التوعوية لها دور كبير فى ذلك فهى تعمل على توعية الشباب وإثقاله بالعلم والمعرفة المبنية على الأسس العلمية والدينية الصحيحة.


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الصحة

ختان الاناث

جمالها فى كمالها

اليونسيف




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