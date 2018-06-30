جبالى المراغى فى ذكرى 30 يونيو: الثورة رمز للإنقاذ والخلاص واقتلاع الإرهاب

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مهرجانا عماليا بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو عبروا فيه عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، والوقوف خلفه فى جميع مواقع العمل، والإنتاج لتحقيق آمال وطموحات الوطن.

وأكد النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمال حريصون على حماية اهداف 30 يونيو حيث ساهموا فى إقامة المشروعات العملاقة وأنهم سيواصلون العطاء ويحرصون على تلبية ناء القيادات السياسية فى شتى المجالات.

وبعث المراغى ببرقية للرئيس بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يونيو، مؤكدا أن عمال مصر يرفضون الإضراب ويؤكدون التزامهم بالحوار الوطنى مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار وترسيخ مفاهيمه والعمل على تذليل العقبات التى تحول دون تنفيذه.

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن احتفالنا بالذكرى الخامسة تأتى مع بداية دورة نقابية مدتها أربع سنوات مما يساهم فى تحقيق الإنجازات والآمال خلال الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى.