ترامب يعتزم بحث سباق التسلح مع بوتين خلال القمة المرتقبة

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه ينوى مناقشة قضية تدخل روسيا المزعوم فى الانتخابات الأمريكية، كما سيبحث كذلك مسألة سباق التسلح بهدف توفير الأموال المنفقة على التسلح، خلال اجتماعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى الشهر القادم.

وأضاف ترامب - فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز"، اليوم السبت - أنه سيبحث أيضا الصراعات فى أوكرانيا وسوريا وقضايا دولية أخرى، وينوى رئيسا البلدين بحث إعادة العلاقات المتراجعة بين روسيا والولايات المتحدة إلى طبيعتها، ومناقشة المسائل الدولية الراهنة.