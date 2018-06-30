video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعتزم بحث سباق التسلح مع بوتين خلال القمة المرتقبة

السبت، 30 يونيو 2018 09:00 ص
ترامب يعتزم بحث سباق التسلح مع بوتين خلال القمة المرتقبة دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه ينوى مناقشة قضية تدخل روسيا المزعوم فى الانتخابات الأمريكية، كما سيبحث كذلك مسألة سباق التسلح بهدف توفير الأموال المنفقة على التسلح، خلال اجتماعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى الشهر القادم.

وأضاف ترامب - فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز"، اليوم السبت - أنه سيبحث أيضا الصراعات فى أوكرانيا وسوريا وقضايا دولية أخرى، وينوى رئيسا البلدين بحث إعادة العلاقات المتراجعة بين روسيا والولايات المتحدة إلى طبيعتها، ومناقشة المسائل الدولية الراهنة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: سأبحث الصراعات فى أوكرانيا وسوريا فى الاجتماع مع بوتين

صور.. ترامب: حكومتى لن تستريح حتى تقلل من جرائم العنف وتحمى الأبرياء

صحيفة: ترامب عرض على ماكرون الخروج من الاتحاد الأوروبى

نيويورك تايمز: مخاوف من تقديم ترامب تنازلات خلال لقائه ببوتين الشهر المقبل

الخارجية الأمريكية: ترامب يأمل أن يسهم اجتماعه مع بوتين فى تعزيز السلم والأمن

اخبار عالمية

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

لقاء ترامب وبوتين

الحرب فى سوريا

الحرب فى اوكرانيا

القوات الروسية

القوات الامريكية

سباق التسلح

اخبار العالم

اخبار امريكا




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة