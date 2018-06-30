بدء محادثات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن اتفاق سلام فى درعا

قال مفاوضون من المعارضة السورية، اليوم السبت، إن المعارضة بدأت محادثات مع روسيا بشأن اتفاق لاستعادة سيادة الدولة على أجزاء من محافظة درعا بالجنوب يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وأضاف المفاوضون أن لجنة تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين وشكلها مقاتلو معارضة فى الجنوب عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة.

وقال إبراهيم الجباوي الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية التي أسستها الجماعات الرئيسية التابعة للجيش السورى الحر فى جنوب سوريا "اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الروسى الذ قىدم مطالبه".

ومن المتوقع إجراء جولة ثانية من المحادثات اليوم السبت.